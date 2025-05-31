Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba konuştu: Çocuklarımın psikolojisi çok bozuk

Marmaray’da 2 çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu, kapı önünü kapatan bir kadına tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonrası, çocuklarının gözü önünde darbedildi. Burnu kırılan baba Deniz Eroğlu, yaşadıklarını anlattı.

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Saldırıya uğrayan baba Deniz Eroğlu, olayın ardından Ekol TV’den Ramazan Eğri ve Gizem Şimşek'e konuştu. Psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade eden Eroğlu, “Benim ve çocuklarımın psikolojisi çok bozuk” diyerek söze başladı.

KAPININ ÖNÜNÜ KAPATMIŞLARDI, TEPKİ GÖSTERDİM

Olayın çıkış noktasını anlatan Deniz Eroğlu, Marmaray’a binerken yaşananları şöyle aktardı:

“Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ dedim.”

KISA BİR TARTIŞMAYDI, SONRADAN BÜYÜDÜ

Deniz Eroğlu, “Kadının ya sabır” demesi üzerine tekrar tepki verdiğini söyledi. Daha sonra kadının ağladığını ancak kendisinin bunu fark etmediğini belirtti:

“Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Daha sonra hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı. Ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı.”

KAPI KAPANIRKEN YUMRUK ATIP KAÇTI

Deniz Eroğlu, trenin dışında yaşananlara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum.”

BEN DAYAK YEMİŞİM BURNUM KIRILMIŞ

Olay sonrası çocuklarını öğretmen olan eşine teslim ettiğini belirten Eroğlu, yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

“Eşim öğretmendi, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp ‘bu konuyu sen fişekledin’ dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti.”

BENİ DURAKTA BEKLEDİLER

İneceği durağı bildiğini söyleyen baba Eroğlu., olayın sonradan da devam ettiğini belirtti:

“Benim Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir.”

TUTUKLANDI

Baba Deniz Eroğlu’nun şikâyeti üzerine saldırgan gözaltına alınan saldırgan, ‘Kasten Yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Saldırgan tutuklandı.