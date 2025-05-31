Barcelona Belediyesi'nin İsrail kararı Hamas'ı memnun etti

Hamas, İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona Belediyesi’nin, İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv Belediyesi ile imzalanan “kardeş şehir” anlaşmasını askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı.

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​​Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İşgalci İsrail hükümetiyle kurumsal ilişkileri kesme ve Tel Aviv Belediyesi ile kardeş şehir anlaşmasını askıya alma kararından dolayı Barcelona Belediye Meclisi’ni takdir ediyoruz. Bu karar, halkımıza yönelik 20. ayına giren vahşi soykırım savaşına karşı gösterilen onurlu bir dayanışmadır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki devletler ve şehirlere, İsrail’i uluslararası toplumdan tecrit etme, işlediği katliamlar ve Gazze’deki Filistinlilere yönelik uyguladığı aç bırakma politikaları nedeniyle yargılama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu adımın insanlık adına ve Filistin davasının adaleti için atılması gereken bir adım olduğu vurgulandı.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesme kararı almıştı.

Barselona Belediye Meclisi, "uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrail ile tüm kurumsal ilişkileri kesme" ve "Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma" kararı çıkarmıştı.

Karar metninde, "Barselona'nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı'nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması" gibi maddeler de yer almıştı.

Barselona Belediyesi Şubat 2023'te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören benzer bir karar almış, ancak sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri bir kez daha başlatmıştı.

Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.