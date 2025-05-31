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Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı

Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı

Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, 2 sezon daha Anadolu Efes'te" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada ortalama 18 dakika 39 saniye süre alan 26 yaşındaki uzun forvet, 8,59 sayı, 4,1 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde ise 39 karşılaşmada 16 dakika 35 saniye sahada kaldı. Ercan, bu kulvarda 6,5 sayı, 2,9 ribaunt ve 1 asist ortalamayla oynadı.

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