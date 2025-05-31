Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı

Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı

İBB 5. dalga operasyonda bu kez 5 CHP'li belediye başkanı ve eski vekil var işte liste