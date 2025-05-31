Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı.

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Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada, Al-Monitor haber sitesindeki bir haberde geçen Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin, "Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Al-Monitor haberinde Türk yetkililerin, Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edilirken, Şahin de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürmüştü.