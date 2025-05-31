BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama

Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor haber sitesinde yayımlanan Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarını yalanladı.

Abone ol

Diplomatik kaynakların yaptığı açıklamada, Al-Monitor haber sitesindeki bir haberde geçen Türkiye'nin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Şahin ile görüşme hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin, "Türkiye ve ülkemiz makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddialar doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Al-Monitor haberinde Türk yetkililerin, Şahin ile doğrudan görüşme için teklifte bulunduğu iddia edilirken, Şahin de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk yetkililerle doğrudan temas ve kanallarının olduğunu öne sürmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
Ümit Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu
Ümit Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu
İBB 5. dalga operasyonda bu kez 5 CHP'li belediye başkanı ve eski vekil var işte liste
İBB 5. dalga operasyonda bu kez 5 CHP'li belediye başkanı ve eski vekil var işte liste
Emine Erdoğan'dan "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı" paylaşımı
Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Ticaret bakanlığı banka hesap sahiplerine 3. kişi uyarısı: Hukuki sonuçları olur
Ticaret bakanlığı banka hesap sahiplerine 3. kişi uyarısı: Hukuki sonuçları olur
Erkeklerin üreme sağlığı neden çöküyor? Telefon, tabletin konumuna dikkat
Erkeklerin üreme sağlığı neden çöküyor? Telefon, tabletin konumuna dikkat