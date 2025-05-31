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Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kırmızı bültenle aranan 7 kişinin daha yakalandığını belirterek "Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Kuzey Makedonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.K. Almanya'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucu ihraç ve ticareti yapmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. Hollanda'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.A. Fransa'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla ülkemizce uluslararası seviyede aranan E.B. Rusya'da, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hakaret, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.T. ile 'nitelikli kasten öldürme' suçunda ulusal seviyede aranan K.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlanmıştır."

Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sağlayanları tebrik ederek "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir:Hüseyin Cem Dağıstanlı

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