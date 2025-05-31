BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  DÜNYA

Fas'ın Tanca kentindeki orman yangınları 5 gündür söndürülemiyor

Fas'ın Tanca kentindeki orman yangınları 5 gündür söndürülemiyor

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentine bağlı Huvvara ormanında çıkan yangınları söndürme çalışmaları üst üste 5. gününde de sürdürülüyor.

Abone ol

Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, AA'ya yaptığı açıklamada, Tanca ilinde çıkan yangınlarda yaklaşık 85 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Azzevi, son 24 saatte, devam eden yangınlara rağmen hasar gören arazi alanında bir artış görülmediğini söyledi.

Çalışmaların şu anda söndürüldükten sonra yeniden alevlerin yükseldiği bölgelerdeki bir dizi yangın noktasını kontrol altına almaya odaklandığını aktaran Azzevi, yüksek sıcaklıklarla eş zamanlı olarak devam eden şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Azzavi, yangını söndürme çalışmalarında 5 gündür Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçlerinin birlikte çalıştığını ifade etti.

Fas'ın Tanca kentine bağlı Huvvara ormanlarında 26 Mayıs'ta yangınlar çıkmıştı.

Fas, 16 Mayıs’ta 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama
Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası karışık seyirle kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Fernando Muslera, Galatasaray formasını son kez giydi
Fernando Muslera, Galatasaray formasını son kez giydi
Volodimir Zelenski: Türkiye'ye minnettarız
Volodimir Zelenski: Türkiye'ye minnettarız
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
CHP kurultayı soruşturmasında iddianame tamamlandı
CHP kurultayı soruşturmasında iddianame tamamlandı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi
Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor