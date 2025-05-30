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Fernando Muslera, Galatasaray formasını son kez giydi

Fernando Muslera, Galatasaray formasını son kez giydi

Galatasaray'ın efsane isimleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılarda 14 sezonluk kariyerini sona erdirdi.

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti ve rakibini 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılılarda Kaptan Fernando Muslera son karşılaşmasına çıktı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mücadeleye 11'de başlayan Muslera, son dakikalarda yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Muslera'yı takım arkadaşları omuzlarına alarak saha kenarına getirdi.

Bu esnada deneyimli kaleci, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan 38 yaşındaki kaleci, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Fernando Muslera, Galatasaray 551 resmi mücadelede forma giydi.

Muslera sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de ise 442, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 55, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 23, Türkiye Kupası 21, TFF Süper Kupa da 9 defa sahaya çıktı.

19 KUPA KAZANDI

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 8, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 5 kez olmak üzere 19 kupa kazandı. 38 yaşındaki eldiven, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak yer alıyor.

2 GOL ATTI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde ayrıca 2 kez gol sevinci yaşadı.

Muslera, ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in son haftasındaki Manisaspor mücadelesinde penaltıdan gol kaydetti.

38 yaşındaki kaleci, bu sezon da 36. hafta İstanbul'da oynadıkları Kayserispor karşılaşmasında yine penaltıda topun başına geçti, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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