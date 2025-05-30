Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in Yolları ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic’e resmi olarak veda etti.

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Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'e de veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tadic'e teşekkür edildi.

2023 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 109 kez forma giyen Tadic, takımına kaydettiği 29 gol ve 32 asist ile skor katkısı sağladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımı