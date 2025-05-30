BIST 9.020
DOLAR 39,21
EURO 44,58
ALTIN 4.154,35
HABER /  SPOR

Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in Yolları ayrıldı

Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in Yolları ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic’e resmi olarak veda etti.

Abone ol

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'e de veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tadic'e teşekkür edildi.

2023 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 109 kez forma giyen Tadic, takımına kaydettiği 29 gol ve 32 asist ile skor katkısı sağladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımı

İlgili Haberler
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP'de Parti Meclisi toplandı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı skor
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı skor
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor
Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki Nevşin Mengü'den geldi
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki Nevşin Mengü'den geldi
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin altyapı yatırımlarına övgü
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin altyapı yatırımlarına övgü
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol