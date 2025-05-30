Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”

Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini bozması yönünde yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdi. “Kılıçdaroğlu konuşursa ortalık karışır” diyenlere yüklenen Altaylı, “Konuşsun ulan!” ifadesiyle dikkat çekti.

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Youtube kanalında CHP'deki şaibeli kurultay sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını değerlendiren Altaylı şu ifadeleri kullandı;

''Şimdi bu iyiden iyiye tuhaf. Yani bu şu anlama geliyor yani. Eee artık muhalefeti de iktidar belirleyecek. Kendi muhalefet partisine ve kendine karşı muhalefetini de bundan böyle artık iktidar ve iktidar trolleri muhtemelen belirleyecek. Ve olayların tuhaf tarafı, CHP'nin içinde bir küçük azınlık grubu da olsa bundan memnun olanlar var.

'Konuşsun ulan! Ne varsa söylesin'

Bugün iktidar yanlısı televizyonlarda iktidar trolleriyle beraber CHP'nin ipini almak için çalışan, sözde CHP'li, bir dönem CHP içerisinde görev yapmış adamlar görülüyor. Ve bunlar sağa sola tehditler savuruyorlar. Dua edin Kılıçdaroğlu konuşmasın. Konuşsun ulan!. Ne varsa söylesin. Konuşursa çok fena olur. Olsun.

Bir konuşsun bakalım ne olacak? Ya kardeşim şimdi bak bu Kılıçdaroğlu meselesi hakikaten insanın asabını bozar hale geldi. Şimdi şöyle, yani şimdi şuna bir bakmak lazım. Kılıçdaroğlu sanki sütten çıkmış ak kaşık, kenarda oturuyor.

'Siyaset yüze gülüp arkadan vurmaktır'

TRT senin şaibeli kurultayı, hançerlendin şu bu gibi laflarını alıp herkese yaymadı mı?. Bütün bu dedikoduların arkasından sen çıkmadın mı? Şimdi hançerlendim. Yahu siyaset zaten hançerlenme yeri. Her hançerlenmenin illa bir şaibe ye mi ihtiyacı var?

Siyaset yüze gülüp arkadan vurmaktır zaten. Yıllardan beri böyle olmuştur. Yani sen de mi Brutüs lafı neden ortaya çıktı? Ama bunu yok telefon verdiler yok verdiler yok. Hayır kardeşim telefondan melefondan değil. Bu partideki insanlar senin bu işi beceremediğini gördükleri için sana yüz çevirdiler. Çok net.