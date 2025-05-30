Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme!

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.Abone ol
Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da 31 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.