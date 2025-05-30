Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir düğünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, pencereden düğünü izleyen kadına isabet etti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Talihsiz kadın bir gözünün görmediğini ve ameliyat olacağını söyledi.

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Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti.

Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Recep G, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bir gözüm görmüyor, ameliyat olacağım"

Sepetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını söyledi.

Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diye konuştu.

Artık çalışamayacağı için çok üzüldüğünü belirten Sepetçi, "Hayatım bitti bundan sonra." ifadesini kullandı.

Yaralı kadının annesi Sibel Yörükçü ise olay anında balkonda olduğunu dile getirdi.

Talihsiz bir olay yaşadıklarını vurgulayan Yörükçü, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun yetişti." dedi.

Yörükçü, şüphelilerin ceza almasını istediklerini kaydetti.