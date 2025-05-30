BIST 9.014
DOLAR 39,24
EURO 44,53
ALTIN 4.144,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti

Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir düğünde yaşanan silahlı kavgada tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, pencereden düğünü izleyen kadına isabet etti. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Talihsiz kadın bir gözünün görmediğini ve ameliyat olacağını söyledi.

Abone ol

Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti.

Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Recep G, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti - Resim: 0

"Bir gözüm görmüyor, ameliyat olacağım"

Sepetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını söyledi.

Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diye konuştu.

Pencereden düğünü izlerken dehşeti yaşadı! Tüfekten çıkan saçmalar genç kadına isabet etti - Resim: 1

Artık çalışamayacağı için çok üzüldüğünü belirten Sepetçi, "Hayatım bitti bundan sonra." ifadesini kullandı.

Yaralı kadının annesi Sibel Yörükçü ise olay anında balkonda olduğunu dile getirdi.

Talihsiz bir olay yaşadıklarını vurgulayan Yörükçü, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun yetişti." dedi.

Yörükçü, şüphelilerin ceza almasını istediklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan faiz çıkışı: Gür bir seda ile dillendireceğim dedi Mehmet Şimşek dinledi
Erdoğan'dan faiz çıkışı: Gür bir seda ile dillendireceğim dedi Mehmet Şimşek dinledi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan yeni transfer
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan yeni transfer
DMM'den, "Mülkiyeti belediyede olan tarihi binaya VGM el koydu" iddiasına açıklama
DMM'den, "Mülkiyeti belediyede olan tarihi binaya VGM el koydu" iddiasına açıklama
Özgür Özel'den Türk-İş ve Hak-İş'e asgari ücret zammı için ziyaret
Özgür Özel'den Türk-İş ve Hak-İş'e asgari ücret zammı için ziyaret
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde karar verildi! Kan donduran açıklamalar
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde karar verildi! Kan donduran açıklamalar
Yeni Citroen E-C3, Türkiye'de satışa sunuldu! Bakın fiyatı ne kadar
Yeni Citroen E-C3, Türkiye'de satışa sunuldu! Bakın fiyatı ne kadar
İskoç kulübü Rangers'ın yni sahibi belli oldu
İskoç kulübü Rangers'ın yni sahibi belli oldu
Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar
Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar
Beklenti anketi sonuçlandı memur ve emekli zammı için ipucu geldi
Beklenti anketi sonuçlandı memur ve emekli zammı için ipucu geldi
Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Türk Akademisi’ne ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Türk Akademisi’ne ilişkin açıklama
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor