BIST 9.014
DOLAR 39,24
EURO 44,53
ALTIN 4.144,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde karar verildi! Kan donduran açıklamalar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde karar verildi! Kan donduran açıklamalar

Eskişehir'de geçen yıl evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu sanıkların ifadeleri dehşete düşürdü.

Abone ol

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İran uyruklu tutuklu sanıklar Hojjat S. (35) ve Majid S. (38) ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Majid S, Karasu ile 5 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

"Hocanın hem ağzını hem de burnunu kapattı"

Yaklaşık 6 yıl önce de Hojjat S. ile tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını kaydeden Majid S, şöyle konuştu:

"Olay günü arabada oturduk. Ben şoför mahallindeydim. Bagaj kısmında Hojjat, toplu para gördüğünü söyledi. Hojjat, planı kurdu ve bana anlattı. Paraya ihtiyacım olduğu için uyum sağladım. O gün gidip eldiven aldık. Hoca gelip bizi aldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir restorana gittik ve Eskişehir'e döndük. Tenha bir yerde aracın arkasında konuştular. Hojjat, bıçağı çıkardı. Hocanın hem ağzını hem de burnunu kapattı. Bıçağı boğazına dayadı. Hoca karşılık vermedi. Bagajda para yoktu. Daha sonra kolları ile boğmaya başladı ve daha sonra da suyun kenarına taşıdık. Hojjat, hocayı suya attı. Daha sonra kaçtık. Benim cinayetle bir ilgim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum."

"Öldüğünü polis merkezinde öğrendim"

Diğer tutuklu sanık Hojjat S. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Geçen yıl haziran ayında Eskişehir'e geldiğini, kendisini polis ve aşçı olarak tanıtan Majid ile tanıştığını anlatan Hojjat S, şunları kaydetti:

"Majid, beni Bekir Karasu ile tanıştırdı. Karasu, arabayla bizi aldı. Kızılinler mevkisine gittik. Ben bagajda para görmedim. Majid, yolun kenarında bir yerde arabayı durdurdu. Majid, bana 'Sen arabada otur, bizim konuşacaklarımız var.' dedi. Hoca ile Majid arabadan ayrıldılar. Ben arabada kaldım. 20 dakika sonra Majid yalnız geldi. Ben telefonumla uğraşıyordum. Ben ses de duymadım. 'Hoca nerede?' diye sordum. Hocaya uyku ilacı verdiğini söyledi. Arabayı temizledi. Cebinden bir de bıçak çıktı. Sap kısmının en ucundan tutup onu da suya attı. Bunları neden yaptığını sorduğumda, 'Sen karışma, bana soru sorma.' dedi. Terminale yakın bir yere taksiyle gittik. Sonra sanıklar G. ile H. geldi. Adana'ya gittik. Hocanın öldüğünü polis merkezinde öğrendim. Benim bir suçum yok."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Majid S. ile Hojjat S'ye "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli yağma"dan 13'er yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar F.T, G.İ.E. ve H.Y'nin beraatine hükmedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İskoç kulübü Rangers'ın yni sahibi belli oldu
İskoç kulübü Rangers'ın yni sahibi belli oldu
Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar
Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar
Beklenti anketi sonuçlandı memur ve emekli zammı için ipucu geldi
Beklenti anketi sonuçlandı memur ve emekli zammı için ipucu geldi
Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Türk Akademisi’ne ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Türk Akademisi’ne ilişkin açıklama
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
İhtiyaç sahibi yetim ve öksüzler için 167 sosyal konut inşa edilecek
İhtiyaç sahibi yetim ve öksüzler için 167 sosyal konut inşa edilecek
Umre ve hac tur şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 182 arttı
Umre ve hac tur şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 182 arttı
İzmir'de 69 yaşındaki kişi sahipsiz kediyi tüfekle öldürdü! Savcılık olmasa yaptığı yanına kalacaktı
İzmir'de 69 yaşındaki kişi sahipsiz kediyi tüfekle öldürdü! Savcılık olmasa yaptığı yanına kalacaktı
Duygu havlupana asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı için karar verildi: Sadece yaşatmaya çalıştım katil değilim
Duygu havlupana asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı için karar verildi: Sadece yaşatmaya çalıştım katil değilim
Kuveyt Türk Portföy bir ödül daha aldı portföy büyüklüğü 332 milyar lirayı aştı
Kuveyt Türk Portföy bir ödül daha aldı portföy büyüklüğü 332 milyar lirayı aştı
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı