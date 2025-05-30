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Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar

Adalet Bakanlığına memur alımında yeni karar

Adalet Bakanlığı memur alımlarında uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, alımlarda yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı esas alınacak.

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Adalet Bakanlığı'nda memur alımlarını düzenleyen yönetmelikte köklü değişikliklere gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, Bakanlık bünyesinde memur olmak isteyen adaylar için uygulanan 35 yaş sınırı kaldırıldı. Bundan böyle alımlarda yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan yaş şartları esas alınacak.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte hem yaş hem de kadro bazlı başvuru şartlarında önemli güncellemeler yapılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.


TUNÇ: “DAHA ADİL, ŞEFFAF VE ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN BİR SİSTEM”
Bakan Tunç açıklamasında, yönetmelik değişikliğinin Adalet Bakanlığı personel sistemini daha adil, şeffaf ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirme amacı taşıdığını belirtti. Özellikle memuriyete girişte uzun süredir eleştirilen 35 yaş sınırının kaldırılması, adaylar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tunç, "Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında başvuru hakkı arayan ve yaş nedeniyle bugüne kadar sürece dahil olamayan birçok vatandaşımız için önemli bir eşik aşılmış oldu" dedi.

Yönetmelikte yer alan bir diğer dikkat çekici değişiklik ise Bakanlık bünyesine yeni kadroların eklenmesi oldu. Artık Adalet Bakanlığı’nda fizyoterapist ve işaret dili tercümanları da görev alabilecek. Bu pozisyonlara atanmak için gerekli şartlar yönetmelikle açıkça tanımlandı.

ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA İÇERİK DÜZENLEMESİ

Zabıt katipliği alım sürecinde yer alan uygulamalı sınavlara da içeriksel değişiklik getirildi. Yapılan revizyonla birlikte, yazılı sınavlarda anlam bütünlüğünü artıracak bir yapı oluşturulması hedeflendi. Bu sayede sınav sürecinin daha objektif ve yetenek odaklı hale gelmesi planlanıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE DE YAŞ SINIRI KALKTI

Yönetmelik kapsamında yalnızca memurlar değil, koruma ve güvenlik görevlileri için de yaş esnekliği getirildi. Daha önce 30 yaş sınırıyla sınırlandırılan bu kadrolar için artık yaş kısıtlaması aranmayacak. Böylece bu alandaki başvuru sayısının da artması bekleniyor.

KPSS PUAN TÜRLERİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS puan türleri artık birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilecek. Farklı eğitim düzeylerinden gelen adayların puanlarının karşılaştırılması sona erecek. Böylece her aday kendi düzeyi içerisinde değerlendirilecek.

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