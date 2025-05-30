Beklenti anketi sonuçlandı memur ve emekli zammı için ipucu geldi

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.74 memur ve memur emeklileri yüzde 14.65 maaş zammını garantilemiş olacak.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Bu tahmin gerçekleşirse 5 aylık enfyasyon farkı da netleşmiş olacak. Beklenti anketindeki gibi mayıs ayı enfyasyonu yüzde 2.10 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı gelmeden yüzde 15.74 memur ve memur emeklileri, yüzde 14.65 maaş zammını garantilemiş olacak.