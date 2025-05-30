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İzmir'de 69 yaşındaki kişi sahipsiz kediyi tüfekle öldürdü! Savcılık olmasa yaptığı yanına kalacaktı

İzmir'de 69 yaşındaki kişi sahipsiz kediyi tüfekle öldürdü! Savcılık olmasa yaptığı yanına kalacaktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 69 yaşındaki kişi, sahipsiz kediyi apartmanın önünü kirlettiği gerekçesiyle tüfekle öldürdü. İfadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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İstiklal Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli N.T. (69) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde apartmanın önünde dolaşan kediyi, çevreyi kirlettiği ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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