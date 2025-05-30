Şarkıcı Şimal 39 yaşında öldü eşi kimdir karımın durumu çok ağır demişti!
Şarkıcı Şimal tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Şimal'in dün öldüğüne dair haberler çıkınca eşi Necati Arıcı açıklama yapmış ve "durumu çok kritik" demişti. Şimal'den bugün kötü haber geldi. Kanser hastası olan Şimal, saçlarını kazıttığı paylaşımında 'artık dalgamı geçiyorum' diye yazmıştı. 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen şarkıcı Şimal’in gerçek adı Şimal Tebessüm Eden’dir. 2025 itibarıyla 39 yaşında olan sanatçı müzik kariyerine 2012’de başladı.
Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, ardından beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Yakın zamanda tedavi süreçlerini tamamlayarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şimal'den bugün sevenlerini üzen kötü haber geldi.
4 yıldır kanserle mücadele eden Şimal yaşama veda etti. 39 yaşındaki genç şarkıcı kanser ile olan mücadelesini kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm haberini kocası duyurdu.
Eşimin durumu çok kritik demişti
Şimal'in dün vefat ettiğine dair haberler çıkmış bu sabah eşi Necati Arıkan instagram hesabından
-"Eşimin durumu kritik, öldü haberleri yalan" demişti.
Bu paylaşımdan bir kaç saat sonra öğle saatlerinde şarkıcı Şimal'in ölüm haberini duyurdu.
Cenazesi Kuşadası'nda toprağa verilecek
Necati Arıkan eşinin ölümünü şöyle duyurdu:
-Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir.