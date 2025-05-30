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Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!

Kremlin duyurdu: Rusya heyeti tarih verdi, İstanbul'a geliyor!

Kremlin, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleşeceğini, Rus heyetin İstanbul'da olacağını bildirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı. Avrupa'nın güvenliği konusunun Avrupalılarla istişare edilmesi gerektiğine dikkat çeken Peskov, "Onlarsız yapamayız. Ancak pazartesi günü İstanbul'da yapılacak toplantıda gündemde doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri olacak." dedi.

Rus heyetinin İstanbul'daki 2 Haziran Pazartesi gerçekleşecek müzakerelerde hazır olacağını vurgulayan Peskov, "Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar." ifadelerine yer verdi.

"Sonuç alınırsa elbette" 

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu cevaplayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz." dedi.

İstanbul'daki 2. tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir." diye konuştu.

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