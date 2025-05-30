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Samsun'da misafirliğe gittiği evde akrabası olan kadını taciz edince...

Samsun'da misafirliğe gittiği evde akrabası olan kadını taciz edince...

SAMSUN İlkadım ilçesinde genç bir kadın, akrabası tarafından evinde elle tacize uğradığını iddia ederek pencereden yardım istedi. Kadının feryadı mahalleyi ayağa kaldırırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

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Olay Samsun İlkadım ilçesi'nde meydana geldi. Adalet Mahallesi’nde yaşanan olayda, 34 yaşındaki D.K. isimli kadın, akrabası olan H.Ö.’nün (30) evine misafir olarak geldiğini belirtti. Ancak genç kadının ifadesine göre, H.Ö. evde bulunduğu sırada kendisine elle tacizde bulundu.

Pencereden imdat diye bağırdı
Tacize uğradığını iddia eden D.K., saldırgandan kurtularak 5. kattaki evinin penceresine çıktı ve yüksek sesle yardım çağrısında bulundu. Kadının çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi. O sırada panikleyen şüpheli H.Ö., evden hızla uzaklaştı. 

Samsun'da misafirliğe gittiği evde akrabası olan kadını taciz edince... - Resim: 0İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede H.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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