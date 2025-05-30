KKM'de düşüş sürüyor

Kur Korumalı Mevduatlar geçen hafta 11,4 milyar lira azalarak 584,6 milyar liraya geriledi. KKM’nin toplam mevduatlardaki payı yüzde 2,66 oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 23 Mayıs haftasına ait bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi düşüşünü sürdürürken, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ve mevduat tutarları artmaya devam etti.

KKM GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya geriledi. Böylece KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 2,66 seviyesine kadar düştü. KKM hesaplarındaki azalma eğilimi, ekonomi yönetiminin bu üründen çıkışı teşvik eden politikalarının etkisiyle sürdü.

TOPLAM KREDİ HACMİ 18,6 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 23 Mayıs haftasında 211 milyar 397 milyon lira artış gösterdi. Böylece toplam kredi hacmi 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liradan 18 trilyon 655 milyar 903 milyon liraya ulaştı. Artışta, hem bireysel tüketici kredilerindeki hem de ticari kredilerdeki yükselişin etkili olduğu görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Söz konusu hafta itibarıyla tüketici kredilerinin toplam tutarı, 29 milyar 96 milyon lira artışla 2 trilyon 286 milyar 879 milyon liraya çıktı. Tüketici kredilerinin dağılımı şöyle gerçekleşti:

Konut kredileri: 572 milyar 19 milyon lira

Taşıt kredileri: 61 milyar 516 milyon lira

İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 653 milyar 345 milyon lira

Konut ve taşıt kredilerinde sınırlı artış görülürken, en yüksek artış yine ihtiyaç kredilerinde yaşandı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTI ALACAKLARI ARTIŞTA

Taksitli ticari kredilerde de dikkat çeken bir yükseliş kaydedildi. Bu kredilerin toplam tutarı, 28 milyar 784 milyon lira artarak 2 trilyon 639 milyar 58 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 oranında artış göstererek 2 trilyon 105 milyar 136 milyon lira seviyesine çıktı. Bu tutarın:

718 milyar 766 milyon lirası taksitli,

1 trilyon 386 milyar 370 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.