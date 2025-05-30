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Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi. Beklenti anketinde ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,17 büyümesini öngörmüştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) dönemine ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı ilk çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 36,7 artarak 12 trilyon 125 milyar 173 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 335 milyar 504 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8, hizmetler yüzde 1,3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3 artarken, tarım sektörü yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 azaldı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2,17 büyümesini öngörmüştü.

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