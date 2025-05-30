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Fuhuş taciri milyarder Jeffrey Epstein hapiste öldürüldü mü? FBI'dan açıklama

Fuhuş taciri milyarder Jeffrey Epstein hapiste öldürüldü mü? FBI'dan açıklama

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın "öldürülmediğini" duyurdu.

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FBI Direktörü Kash Patel ve Direktör Yardımcısı Dan Bongino, ABD medyasında birçok kez gündeme oturan Epstein davasına ilişkin Fox News'a değerlendirmelerde bulundu.

Hücrede başka bir insanın varlığına ilişkin adli bir delil bulunmadığını aktaran Bongino, "DNA yok, ses yok, parmak izi yok, şüpheli yok, suç ortağı yok, ipucu yok, hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bongino, Epstein'ın ölü bulunduğu New York'taki hapishane hücresinde kaydedilen kamera kayıtlarının kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Patel de çarşamba günü Fox News'a verdiği ayrı bir demeçte, Epstein'ın intihar ederek öldüğünü söylemiş, dava hakkında da daha fazla bilgi verileceğini açıklamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, şüphelerini dile getirerek bunu reddetmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, isimleri yer almasına rağmen Clinton ve Trump'a herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

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