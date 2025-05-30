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Barış Yarkadaş'tan sert tepki: Şerefin namusun varsa

Barış Yarkadaş'tan sert tepki: Şerefin namusun varsa

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sözlerinin bazı gazeteciler tarafından çarpıtıldığını belirterek tepki gösterdi.

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Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT televizyonunda katıldığı programda İBB soruşturmasına ilişkin yorum yapan bazı gazetecileri eleştirdi. 

Gazeteci Yarkadaş, konuşmasında İBB soruşturmasına ilişkin yorum ve haber yapan gazetecileri işaret ederek, "Bazı gazeteci arkadaşlarımızın tamamen angaje olup ‘Tamamen boştur, bu dosya boştur. Bu AKP yargısıdır” gibi sözlerinin gerçekçi olmadığını ve gazetecilik faaliyeti içine girmediğini söylemek gerekir” dedi.

"Şerefin namusun varsa cümlenin tamamını yazarsın"

Yarkadaş, ayrıca sosyal medya paylaşımında "Operasyon çocuğu.. Ahlaksız… AKP’li diyerek şerefsizliğini, namussuzluğunu gizleyemezsin… Şerefin namusun varsa cümlenin tamamını yazarsın… Ben “Bu dosyanın tamamı boş da tamamı dolu demek de yanlış” dedim. Düzelt bu ahlaksızlığını…" ifadelerine yer verdi.

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