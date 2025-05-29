Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) şehir şehir kurbanlık hayvan fiyatlarını açıkladı. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor. İstanbul'da küçükbaş hayvan fiyatı 17 binden başlayıp 40 bine çıkıyor. Büyükbaş hayvan fiyatı ise 130 ile 350 bin lira arasında. İşte tüm illerin 2025 yılı kurbanlık fiyatları:

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) şehir şehir kurbanlık hayvan fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar, geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 248 lira 33 kuruştan 300 lira 38 kuruşa, küçükbaşta ise 244 lira 24 kuruştan 307 lira 52 kuruşa çıktı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar fiyatlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Kurbanlık fiyatları ve satış şekli illere göre farklılık arz ediyor. Kimi yerlerde canlı ağırlık (baskül) ve et (karkas) fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan (kabala) üzerinden pazarlık yöntemiyle, ya da hisseli satışlar yapılıyor. Son zamanlarda özellikle büyükşehirlerde kesim fiyatı da hayvan satış fiyatına dâhil ediliyor. Kurbanlık hayvan fiyatları; illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta koyun, koç, keçi olmasına göre farklılık gösteriyor.

Geçen yıl ve bu yılın kurban fiyatları zam oranları da var

Kilo fiyatı her ilde değişiyor

Canlı ağırlık fiyatı kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 250 lira ile 380 lira, küçükbaş hayvanlarda 230 lira ile 380 lira arasında. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 300 lira 38 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 307 lira 52 kuruş olduğu görülüyor.



Büyükbaş kilo fiyatı

Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden, İstanbul’un Avrupa yakasında 300 lira ile 380 lira, Anadolu yakasında 300 lira ile 350 lira, Ankara ve İzmir’de 280 lira ile 350 lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul’un Avrupa yakasında 350 lira ile 380 lira, Anadolu yakasında 320 lira ile 370 lira, Ankara’da 280 lira ile 350 lira, İzmir’de 300 lira ile 370 lira arasında seyrediyor.”

İl il kurbanlık fiyatları tablosu ise şöyle:





