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Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest

Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Türk Telekom'u 89-68 yenerek seride durumu 1-0 yaptı. Ankara ekibi maça, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz" yazılı bir pankartla çıktı.

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EuroLeague tarihinde ilk kez kıta dışında, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Final Four organizasyonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Türk Telekom'u konuk ettiği maçtan da 89-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

2 maç kazanan ekibin Süper Lig Play-Off yarı finaline yükseleceği eşleşmede 2'nci maç 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Ankara'da oynanacak.

Karşılaşma öncesi konuk ekip Türk Telekom'dan da Fenerbahçe Beko'ya centilmence bir jest geldi. Ankara ekibi maça, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz" yazılı bir pankartla çıktı.

Hakemler: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko: McCollum 11, Hayes-Davis 7, Tarık Biberovic 3, Guduric 8, Birch 2, James Metecan Birsen 3, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 9, Mert Emre Ekşioğlu 2, Hall 11

Türk Telekom: Alexander 11, Brown 7, Emre Melih Tunca, Bess, Smith, Berkan Durmaz 14, İsmet Akpınar 2, Rodas 20, Hanlan 2, Makoundou 12

1. periyot: 19-13

Devre: 50-38

3. periyot: 73-47

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