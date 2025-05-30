Tokat'ta trafik kazası sanıldı gerçek bambaşka çıktı kadın kurtarılamadı

Tokat'ta darbedildiği ileri sürülen kadın hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K.'yı ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
M.K, polis ekiplerine Hatice Y. ile darbedilerek yaralandıklarını söyledi.
Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.