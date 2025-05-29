BIST 9.171
DOLAR 39,10
EURO 44,58
ALTIN 4.170,54
HABER /  GÜNCEL

İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheliler Kabil Taşçı, Eyüp Subaşı ve Güngör Gürman, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, "örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek" ve "örgüte üye olmak" suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

Savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, "konutu terk etmemek" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı "Osman Gazi"nin geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı "Osman Gazi"nin geçişi sonrası gemi trafiğine açıldı
İzmir’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
İzmir’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda 1 Temmuz'dan itibaren sigara içilemeyecek
Fransa'da çocukların olduğu dış mekanlarda 1 Temmuz'dan itibaren sigara içilemeyecek
Beyaz Saray'dan İstanbul mesajı: Gerçekleşeceğine inanıyoruz
Beyaz Saray'dan İstanbul mesajı: Gerçekleşeceğine inanıyoruz
İki ilimizde korkutan deprem! AFAD şiddetilerini açıkladı
İki ilimizde korkutan deprem! AFAD şiddetilerini açıkladı
Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kayboldu
Adana'da tekne gezintisi sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi kayboldu
Fethiye'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Fethiye'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Ankara Valiliği başıboş köpek sayısını açıkladı
Ankara Valiliği başıboş köpek sayısını açıkladı
Numan Kurtulmuş, 3 partinin temsilcileriyle görüşecek
Numan Kurtulmuş, 3 partinin temsilcileriyle görüşecek
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu yaz elektrik ve doğal gazda zam planımız yok
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem: Satış sistemi değişiyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem: Satış sistemi değişiyor
Aziz Yıldırım başkan adayı olmak için şartını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adayı olmak için şartını açıkladı