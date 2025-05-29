Beyaz Saray'dan İstanbul mesajı: Gerçekleşeceğine inanıyoruz

Beyaz Saray, "Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapacaklarını umuyoruz. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış müzakereleriyle birlikte savaşın son bulması umudu arttı. İki ülke arasında yeni tur görüşmelerin ne zaman yapılacağı bilinmezken, Rusya'nın ardından ABD'den de açıklama geldi.

Beyaz Saray, "Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapacaklarını umuyoruz. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA "İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM" TEKLİFİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı. Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti. Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Türkiye'ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

BAKAN FİDAN, LAVROV'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya'nın İstanbul teklifinden sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.