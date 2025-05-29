İki ilimizde korkutan deprem! AFAD şiddetilerini açıkladı

AFAD, Bingöl Kiğı merkezli 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, Adana'nın Kozan ilçesinde ise 3.9 büyüklüğünde bir başka depremin kaydedildiğini açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl Kiğı merkezli bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

AFAD, Kuzey Anadolu Fay sistemi doğu ve orta kesiminin özelliklerine ilişkin şunları paylaştı:

"Varto (Muş) - Kazan (Bingöl) Arası: KAF'nın doğuda Karlıova ile batıda Kazan arasında, yaklaşık 60 km uzunlukta ve çok sayıda birbirine paralel ve/ veya birbirini tamamlayan K65B gidişli kırıklardan oluşan en doğudaki bölümü, Varto-Kazan arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Karlıova'nın 12 km doğusunda Kargapazarı civarında DAF ile birleşir. Kargapazarı'ndan doğuya Varto'ya doğru doğrusal bir şekilde devam eder. Varto'nun birkaç km doğusunda belirginliğini yitirir. Kargapazarı-Varto arasında fay boyunca sed gölleri ve fay vadicikleri gelişmiştir. Şaroğlu (1985), fayın kuzey bloğunun güneye göre 1000 m yüksekte bulunduğunu savunmaktadır. Bu durum, Kargapazarı-Varto arasında KAF'ın eğim atım bileşeninin olduğunu göstermektedir. 1966 Varto-Muş (Ms=6.9) bu segmentin en önemli depremidir."

ADANA'DA DA DEPREM

Adana'nın Kozan ilçesinde, 29 Mayıs 2025 tarihinde yerel saatle 20:32:48'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.33 kilometre olarak kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLGİSİ BULUNMADI

Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken, yetkililer olası hasarlara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.