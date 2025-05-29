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Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem: Satış sistemi değişiyor

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem: Satış sistemi değişiyor

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden akaryakıt satışları 2 Haziran itibarıyla başlayacak.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasından (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran'a kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına taşıt tanıma okuyucu cihazı ve tabanca iletişim modüllerini taktırmaları ve bu donanımların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

"UTTS KAPSAMINDA DÜZENLENMEYEN BELGELER HİÇ DÜZENLENMEMİŞ SAYILACAK"

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş sayılacak.

Taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar için 2 Haziran'a kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmaları, 30 Haziran'a kadar TTB taktırmaları gerekiyor.

Öte yandan, kanun kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1 Temmuz itibarıyla, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlardaki depolar için 31 Aralık tarihine kadar TTB taktırılması gerekiyor.

DIŞ SATIŞLAR İÇİN YAPILAN DÜZENLEMEYE DİKKAT

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dış satışlara ilişkin yeni düzenleme konusunda da bayileri uyararak, "Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli." ifadelerini kullandı. 

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