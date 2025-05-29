BIST 9.167
DOLAR 39,10
EURO 44,53
ALTIN 4.171,05
HABER /  GÜNCEL

RTÜK'ten Halk TV ve TELE1'e para cezası

RTÜK'ten Halk TV ve TELE1'e para cezası

RTÜK, Halk TV ve TELE1’e yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası verdi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV ve TELE1’e idari para cezası uyguladı. Kurul, Halk TV’de yayımlanan “Açıkça” ve “Neden Sonuç” programlarında kullanılan ifadeleri, “haberlerin doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesinin ihlali olarak değerlendirerek kanala iki ayrı yüzde 3 oranında para cezası kesti.

“Açıkça” programında Taşyapı’nın projelerine dair kullanılan “Şişli’nin kalbine saplanan hançerin sahibi” ifadesi RTÜK tarafından eleştiri sınırlarını aşan bir söylem olarak değerlendirilirken, “Neden Sonuç” programında ekonomist İbrahim Kahveci’nin bilim ve üniversite eğitimi üzerine yaptığı eleştiriler de cezaya gerekçe yapıldı.

TELE1’e ise sunucu Musa Özuğurlu’nun RTÜK ve kamu bankalarının reklam dağıtımı üzerine yaptığı yorumların, kamu kurumlarını küçük düşürdüğü gerekçesiyle yüzde 3 oranında para cezası verildi.

RTÜK’ün söz konusu kararlarını eleştiren CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, “Taşyapı’ya yönelik ağır ifadeleri görmezden gelen RTÜK, şirketin şikayetiyle hareket ederek Halk TV’ye yaptırım uyguladı,” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu
Konya'da kayıp olarak aranan genç öğretmen uçurumda bulundu
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor
Tunç'tan 'yargı paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor
Kalp hizası yetmiyor tansiyonu ölçerken kolunuzu böyle tutmanız gerekiyor
Kalp hizası yetmiyor tansiyonu ölçerken kolunuzu böyle tutmanız gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili
Mersin'de kayıp Uğur'un akıbeti kötü çıktı! Cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de kayıp Uğur'un akıbeti kötü çıktı! Cansız bedenine ulaşıldı
Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı
Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı
Böcek ilacından zehirlenen çocuk ölmüştü! 2 sanık hakkında karar verildi
Böcek ilacından zehirlenen çocuk ölmüştü! 2 sanık hakkında karar verildi
AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu 30 maddelik teklifte bakın neler var
AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu 30 maddelik teklifte bakın neler var
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu
Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak isim belli oldu
Nevşehir'de fuhuş operasyonu
Nevşehir'de fuhuş operasyonu