RTÜK'ten Halk TV ve TELE1'e para cezası

RTÜK, Halk TV ve TELE1’e yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV ve TELE1’e idari para cezası uyguladı. Kurul, Halk TV’de yayımlanan “Açıkça” ve “Neden Sonuç” programlarında kullanılan ifadeleri, “haberlerin doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” ilkesinin ihlali olarak değerlendirerek kanala iki ayrı yüzde 3 oranında para cezası kesti.

“Açıkça” programında Taşyapı’nın projelerine dair kullanılan “Şişli’nin kalbine saplanan hançerin sahibi” ifadesi RTÜK tarafından eleştiri sınırlarını aşan bir söylem olarak değerlendirilirken, “Neden Sonuç” programında ekonomist İbrahim Kahveci’nin bilim ve üniversite eğitimi üzerine yaptığı eleştiriler de cezaya gerekçe yapıldı.

TELE1’e ise sunucu Musa Özuğurlu’nun RTÜK ve kamu bankalarının reklam dağıtımı üzerine yaptığı yorumların, kamu kurumlarını küçük düşürdüğü gerekçesiyle yüzde 3 oranında para cezası verildi.

RTÜK’ün söz konusu kararlarını eleştiren CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Tuncay Keser, “Taşyapı’ya yönelik ağır ifadeleri görmezden gelen RTÜK, şirketin şikayetiyle hareket ederek Halk TV’ye yaptırım uyguladı,” değerlendirmesinde bulundu.