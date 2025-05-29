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Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı

Migros, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesinde birinci sırada yer aldı

Migros, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025" listesinde birinci sıraya yerleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025 listesi, marka algısı ve tüketici davranışları olmak üzere iki alanda incelendi.

Bu kapsamda, markaların dijital varlığı (mükemmel web sitesi ve aplikasyonlar), inovatif yapısı, güvenilirlik, mükemmel müşteri memnuniyeti, toplumsal katkısı, çevresel sorumluluğu, açıklık ve samimiyet, şeffaf ve etik yönetim anlayışı, modernlik, yaygınlık, özgünlük ve marka imajı gibi özellikler dikkate alındı.

Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025 listesinde zirveye yerleşen Migros, geçen yıl da "European Supermarket Magazine" ve Brand Finance işbirliğiyle hazırlanan "Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi" raporunda birinci sırada yer almıştı.

Avrupa'nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek yapılan sıralamada, Migros, "AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi" olmuştu.

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