Nevşehir'de fuhuş operasyonu

Nevşehir'de zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.
Para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu.
Polis ekipleri, iş yerini mühürledi.