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Nevşehir'de fuhuş operasyonu

Nevşehir'de fuhuş operasyonu

Nevşehir'de zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 2000 Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa teşvik, temin ve aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla F.K, Ş.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

Nevşehir'de fuhuş operasyonu - Resim: 0

Para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi, 3 lüks araca el konuldu.

Polis ekipleri, iş yerini mühürledi.

Nevşehir'de fuhuş operasyonu - Resim: 1

Nevşehir'de fuhuş operasyonu - Resim: 2

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