Şehit askere veda! Emre Polat Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı, 2 küçük çocuk babasıymış...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

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Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Polat'ın cenazesi, Ankara'dan askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Şehidin eşi Goncagül, yanında 3 yaşındaki oğlu Kerem ve 2 yaşındaki kızı Eylül Polat ile aynı uçakla Sivas'a geldi.

Burada düzenlenen törene, Polat'ın annesi Gülsün ve babası İsmail Polat ile yakınları, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceyhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, askeri erkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek, helallik alındı.

Şehit Polat için daha sonra Ay Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Burada düzenlen törene, şehidin ailesi ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceylan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.