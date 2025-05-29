Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemiye 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, römorkörler ve can kurtarma botu eşlik ediyor.

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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Ahırkapı Demir Sahası'ndan saat 11.00'de hareket eden platform, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geldi.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlandı. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-7, KURTARMA-8, KURTARMA-9, KURTARMA-11, KURTARMA-12 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca KURTARMA-2 ve KURTARMA-3 römorkörlerinin Osman Gazi'nin Boğaz'a girişi sırasında su gösterisi yaptığı kaydedildi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.

Platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.

Doğal gaz üretimi 2 katına çıkacak

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, platformun 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başlayacağını ve 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayanlara bugün bir haberim daha var. Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız.

Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak.

Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."