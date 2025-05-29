Altındaki düşüşe bakın! İki dev bankanın altın tahmini olay oldu biri 3 ay biri 6 ay dedi

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 131 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 4 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 940 liradan satılıyor.