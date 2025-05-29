Altındaki düşüşe bakın! İki dev bankanın altın tahmini olay oldu biri 3 ay biri 6 ay dedi
Rekorlar sonrası hızla düşüşe geçen altın yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor.Alış-satış rakamları takip edilirken uzmanlar da dikkat çeken tahminlerde bulunuyor. Öte yandan ABD'li dev bankanın tahmini ağızları açıkta bıraktı. İşte altın piyasası, gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 131 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 4 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 3 bin 275 dolar seviyesinden işlem görüyor.Analistler, tarifelere ilişkin netlik sağlanana kadar piyasalarda dalgalanmaların yaşanabileceğini ifade etti.
GRAM ALTIN 6 BİN TL
Altın fiyatlarının TL bazında da izlenen aralığını değerlendiren İslam Memiş, gram altında 4.200 TL altındaki sarkmalarda 4.100 TL'nin önemli bir destek seviyesi olduğunu ifade etti. Memiş "2026 yılında ons altın için 4.250 dolar, gram altın içinse 6.000 TL seviyelerini bekliyorum. Yükseliş trendi sürecek" dedi.
ÖNCE DÜŞECEK SONRA REKOR SEVİYEYE YÜKSELECEK
Merkez bankalarının yeniden hız kazanan alım taleplerine dikkat çeken Standard Chartered, 6 ila 12 ay içinde ons fiyatının 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Bankaya göre kısa vadede yaşanacak olası geri çekilmeler yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabilir.