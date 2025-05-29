SYS Grup, İSO 500 listesinde 101 basamak yükseldi

CANİK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" (İSO 500) araştırmasında 101 basamak yükselerek, 323. sıraya yerleşti.

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CANİK'ten yapılan açıklamaya göre, SYS Grup, Türkiye'nin sanayi sektöründeki şirketlerinin performansını değerlendirmek ve sektördeki gelişmeleri izlemek amacıyla İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı listede, bu yıl da yer aldı.

ISO 500'ün 2023 verilerinde "Üretimden Satış" kategorisinde 424. sırada yer alan grup, 2024'te ise 323. sıraya çıktı. Grup, bu dönemde 6 milyar 412 milyon 680 bin 450 liralık satış gerçekleştirmesinin ardından listede 101 basamak tırmandı.

SYS Grup bünyesindeki CANiK, CANiK USA, AEI Systems, UNIROBOTICS, MECANİK ve CANiK ACADEMY, ortaya koydukları ürünler ve sundukları hizmetlerle 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. CANİK ise özellikle hafif silahlar, orta kalibre toplar ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi ürünleri nedeniyle tedarikçi olarak tercih ediliyor.

Son dönemde gerçekleştirdiği stratejik yatırımla performansını destekleyen CANiK, özellikle orta kalibre top üretiminde küresel ölçekte öne çıkan firmalardan biri olmasını sağlayan "30x113 milimetre VENOM LR" ve uzaktan komutalı silah sistemleriyle katma değerli üretimini artırdı. Yurt içi ve dışında güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan şirket, yaptığı işbirlikleriyle küresel platform üreticilerinin stratejik ortağı haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, ABD ve İngiltere olmaksızın, sadece Türkiye'deki operasyonlarıyla, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 101 basamak birden yükselmeyi başardıklarını belirtti.

Sıralamada yükselmenin, üretim güçlerinin yanı sıra, mühendislik kabiliyeti, insan kaynağı ve ihracat vizyonlarının bir yansıması olduğunu aktaran Aral, "SYS Grup olarak savunma sanayisinde global ölçekte rekabet eden, entegre çözümler sunan bir teknoloji ekosistemi inşa ediyoruz. Bu başarı da attığımız stratejik adımların somut karşılığı." ifadelerini kullandı.