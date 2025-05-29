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İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak

İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni" düzenlenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak - Resim: 0

SPOR KULÜPLERİ BAŞKANLARI VE ESKİ FUTBOLCULAR DA KATILACAK
Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Ali Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yanı sıra çok sayıda kulüp başkanı ile eski futbolcular da katılacak.

İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak - Resim: 1

İSTANBUL’A 4 YENİ NEFES ALANI
Açılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi, 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi, 27 bin 71 metrekare, Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak - Resim: 2

TÜRKİYE GENELİNDE 292 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında “81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi! Açılışa Ali Koç ve Dursun Özbek gibi önemli isimler katılacak - Resim: 3

İSTANBUL’A 20 MİLLET BAHÇESİ DAHA YAPILIYOR
İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor.

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