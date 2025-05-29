TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ticaret verilerine göre, 2025 yılı nisan ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 12,7 yükselerek 32 milyar 893 milyon dolara çıktı. Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı yüzde 22,3 artış göstererek 12 milyar 92 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024 Nisan ayındaki yüzde 66,1 seviyesinden yüzde 63,2’ye geriledi.

İHRACAT YÜZDE 11,1 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat, 2025 Nisan ayında yüzde 11,1 artışla 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi. Aynı gruptaki ithalat ise yüzde 13,5 artarak 25 milyar 420 milyon dolara çıktı. Bu kalemlerde dış ticaret açığı 6 milyar 166 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, İTHALAT ÇİN’DEN

Nisan ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 769 milyon dolarla Almanya oldu. Onu sırasıyla Birleşik Krallık (1,35 milyar $), ABD (1,15 milyar $), İtalya (1,05 milyar $) ve Fransa (851 milyon $) izledi. İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 177 milyon dolarla Çin aldı. Rusya Federasyonu (3,58 milyar $), Almanya (2,77 milyar $), İsviçre (1,77 milyar $) ve İtalya (1,53 milyar $) ilk beşi oluşturdu