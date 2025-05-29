DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

PKK'nın silah bırakma kararı sonrası siyasi temaslarını sürdüren DEM Parti, bayram sonrası tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmeye hazırlanıyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” çağrısı ve ardından gelen PKK’nın silah bırakma ve fesih açıklaması, Türkiye’de yeni bir süreci başlatırken, DEM Parti bu gelişmeler çerçevesinde siyasi temaslarını genişletiyor.

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından toplanan kongrede örgüt, bu yönde karar aldığını duyurdu. Sürecin ardından İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerinin üçüncü turuna geçtiğimiz günlerde başladı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, bu kapsamda daha önce AK Parti, MHP, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile temaslarda bulunan DEM Parti, dikkat çeken bir adım atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etme kararı aldı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’yla bayram sonrasında bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.