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Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı! İşte haftanın maçları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı! İşte haftanın maçları

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası yarın oynanacak üç maçla başlayacak. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

31 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor (GAİN Park)

1 Haziran Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş (Grey Beton Bodrum)

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