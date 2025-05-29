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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve çıktı! Pankartı belediye binasına astılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve çıktı! Pankartı belediye binasına astılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. İşçiler "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

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Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve çıktı! Pankartı belediye binasına astılar - Resim: 0

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve çıktı! Pankartı belediye binasına astılar - Resim: 1

Cemil Tugay'dan açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son ana kadar görüşmelerin sürdüğünü, ancak anlaşmanın sağlanamadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve çıktı! Pankartı belediye binasına astılar - Resim: 2

Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

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