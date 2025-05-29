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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takan Galatasaray’ın kutlamaları sürerken, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen gecede 500 drone ile yapılan görsel şov büyük ilgi gördü.

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Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu kazanarak 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da kutlamalar sürüyor. Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamasına, dronelarla oluşturulan görseller damga vurdu. Gecenin sonuna yaklaşılırken 500 drone havalandı.

Dronelarla Galatasaray'ın 5'inci yıldızı takmasına dikkat çekilirken, daha sonra gökyüzünde Galatasaray amblemi oluşturuldu. 'Mayıslar bizimdir', İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray', 'İyiler sonunda mutlaka kazanır' yazıları gökyüzünde yerini aldı. Ayrıca Okan Buruk için '5 yıldızın altında Real One' yazılı görselin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Büyük geliyoruz' şeklinde yaptığı açıklamaya da atıfta bulunuldu.

MOURİNHO'YA 'DRONE'LU MESAJ VE OKAN BURUK'TAN PAYLAŞIM

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 0

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 1

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 2

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 3

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 4

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 5

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone ile olay gönderme - Resim: 6

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