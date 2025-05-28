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Trump'tan şok tehdit: Putin bizimle oynarsa...

Trump'tan şok tehdit: Putin bizimle oynarsa...

ABD Başkanı Donald Trump, ''Ukrayna'da olanlar hayal kırıklığı. Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, "Eğer bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

Ukrayna'da yaşananların "hayal kırıklığı" olduğunu ve gerekirse Putin ve Zelenski'yle görüşebileceğini söyleyen Trump ayrıca, "Putin bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz" dedi. 

ABD Başkanı ayrıca, İran'la süren nükleer görüşmelerine de değinerek, müzakerelerin iyi gittiğini ifade etti.

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