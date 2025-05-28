Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu! Şehidimiz var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat’ın, aranan bir şahsın yakalanması sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, görev esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit düştüğünü duyurdu.

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Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Milletimizin başı sağ olsun Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.