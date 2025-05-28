Duygu sevgilisinin evindeki havlupana asılı halde bulundu!

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili cumhuriyet savcısı mütalaasında, Bölükbaşı'nın erkek arkadaşı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasının hazır olduğunu belirterek, Emre T. için "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddia makamı tutuksuz sanık S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istedi.

"Yapmadığım şeyler üzerinden suçlanmaya devam ediyorum"

Emre T, savunmasında işlemediği bir suçtan yargılandığını savunarak, "Belli ki bu iş üst mahkemelere gidecek. Yapmadığım şeyler üzerinden suçlanmaya devam ediyorum. Mütalaaya katılmıyorum. Ben artık ne desem boş. Elbet alnımın akıyla bu dosyadan çıkacağım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık S.T. ise, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunma için süre talebi üzerine duruşma 2 gün sonraya ertelendi.