Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü kutladı; bağımsızlık uğruna can veren kahramanları rahmet ve saygıyla andı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilanının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Azerbaycan halkının 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü tebrik etti. Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına da vurgu yaptı.

Mesajında, “Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerine yer veren Erdoğan, bağımsızlık uğruna can veren kahramanları da andı. Cumhurbaşkanı, “Hayatları pahasına Azerbaycan’ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum” dedi.

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilanıyla bağımsızlığını kazanmış, bu tarih her yıl ülke genelinde Müstakillik Günü olarak kutlanıyor.