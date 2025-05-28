BIST 9.201
DOLAR 39,07
EURO 44,24
ALTIN 4.157,69
HABER /  GÜNCEL

Iğdır'da dehşet! 73 yaşında kişi iki yengesini silahla öldürdü

Iğdır'da dehşet! 73 yaşında kişi iki yengesini silahla öldürdü

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç (73), ayrı ikametlerde yaşayan kardeşlerinin eşleri Elmas Ç. (52) ile Hatun Ç'yi (60) bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla vurdu.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kadının da olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olayın ardından kaçan M.Ç'nin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı, kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'liden CHP için yolsuzluk imalı bomba twit! Bahar Feyzan tutmayın küçük enişteyi dedi
CHP'liden CHP için yolsuzluk imalı bomba twit! Bahar Feyzan tutmayın küçük enişteyi dedi
Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar
Gedik Piliç İSO 500'de 26 sıra birden yükseldi
Gedik Piliç İSO 500'de 26 sıra birden yükseldi
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
IBAN'a para transferinde SMS onayı iddiasına ilişkin açıklama geldi
IBAN'a para transferinde SMS onayı iddiasına ilişkin açıklama geldi
Saadet Partisi lideri Arıkan: Çıkın emekliye 1 maaş ikramiye verin bu bayram
Saadet Partisi lideri Arıkan: Çıkın emekliye 1 maaş ikramiye verin bu bayram
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Mega Metal, ISO 500'de 15 basamak yükseldi
Mega Metal, ISO 500'de 15 basamak yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu
AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi
AK Parti TBMM Grup Yönetimi belirlendi
İsrail'in gözü dönmüş bakanı Ben-Gvir meydan okudu
İsrail'in gözü dönmüş bakanı Ben-Gvir meydan okudu
Çekya'ya Çin kaynaklı siber saldırı sonrası NATO'dan sert tepki
Çekya'ya Çin kaynaklı siber saldırı sonrası NATO'dan sert tepki