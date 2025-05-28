CHP'liden CHP için yolsuzluk imalı bomba twit! Bahar Feyzan tutmayın küçük enişteyi dedi

Sosyal medyada Barış Yarkadaş tarafından dile getirilen yolsuzluk imaları gündem oldu. CHP'li Yarkadaş'ın "Dua edin de Kemal Bey konuşmasın…' diyerek attığı twitte "partinin çok önemli bir ismiyle' ilgili olay iddialar var. Bahar Feyzan da "Tutmayın küçük enişteyi konuşsun" diyerek 'yüreğiniz yetiyorsa tam zamanı' diyerek çağrı yaptı.

Abone ol

Barış Yarkadaş'ın "Dua edin de Kemal Bey' konuşmasın sözleri ile başlayan twiti gündeme oturdu. Barış Yarkadaş 'Kılıçdaroğlu konuşursa CHP'li çok önemli isimlerin yolsuzluklarının ifşa olacağını ' ima edince Bahar Feyzan "Tutmayın Küçük Enişteyi konuşsun! Niye bu kadar çekiniyorsunuz konuşmasından?" diye yanıt verdi.

"Yine başladı “Kılıçdaroğlu bir konuşursa yer yerinden oynar” söylemleri" diyen Bahar Feyzan şunları yazdı:

-O zaman buyurun Kemal Bey, konuşun da görelim! Gerçekten anlatacaklarınız varsa, artık susmayın. Partinizi zan altında bırakmak yerine, açık açık konuşun. Gizli kapaklı imalarla, sinsi oyunlarla siyaset yapılmaz. Eteğinizde ne taş varsa dökün, millet duysun! Yüreğiniz yetiyorsa, şimdi tam zamanı.

Barış Yarkadaş'ın imalarla dolu olay twiti

Barış Yarkadaş bugün sosyal medya hesabından CHP'deki yolsuzluklarla ilgili bomba bir twit attı. CHP'li bir ismin AVM'den 2 dükkan aldığını belirttiği imalı twiti gündeme otururken, 'partinin çok önemli ismi' dediği bu kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Barış Yarkadaş'ın attığı olay twit şöyle:

-“Kılıçdaroğlu konuşsun, Kılıçdaroğlu niye susuyor? Mahkemeye niye gitmiyor!” korosu aldıkları talimat üzerine yine sahneye çıktı. Hem nota bilmiyor hem de sürekli detone oluyorlar.