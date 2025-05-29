Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava
İnsan oğlunun yaşlanmama hayalinin sırrı meğer güneşte saklıymış. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. 4 yıl süren araştırmanın sonuçları beklenenden çok daha iyi çıktı. Araştırma D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirdiğini ortaya koydu. D vitaminin ana kaynağı güneş bakın hangi besinler de D vitamini deposu...
İnsanoğlunun en büyük hayali yaşlanmadan genç kalabilmek. Bu yolda hem kozmetik hem tıp alanında büyük yatırımlar ve araştırmalar yapılıyor. ABD'de yapılan araştırma da bu konuda oldu. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.
1054 kişide 4 yıl denendi
D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti. Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.
Biyolojik yaşlanma yavaşladı
Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı. Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.
Omega 3 sanıldığı gibi çıkmadı
Bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti. Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.