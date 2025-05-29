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Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava

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Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava

İnsan oğlunun yaşlanmama hayalinin sırrı meğer güneşte saklıymış. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti. 4 yıl süren araştırmanın sonuçları beklenenden çok daha iyi çıktı. Araştırma D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirdiğini ortaya koydu. D vitaminin ana kaynağı güneş bakın hangi besinler de D vitamini deposu...

Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava - Resim: 1

İnsanoğlunun en büyük hayali yaşlanmadan genç kalabilmek. Bu yolda hem kozmetik hem tıp alanında büyük yatırımlar ve araştırmalar yapılıyor. ABD'de yapılan araştırma da bu konuda oldu. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti. 

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Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava - Resim: 2

1054 kişide 4 yıl denendi
D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini incelemek isteyen bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu 4 yıl boyunca takip etti. Bilim insanları, çalışma başlangıcında, çalışmanın 2'nci ve 4'üncü yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verdi.

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Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava - Resim: 3

Biyolojik yaşlanma yavaşladı
Çalışma sonucunda, günlük 2 bin IU D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirten bilim insanları bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini aktardı. Bilim insanları D vitamini takviyesinin, yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koydu.

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Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava - Resim: 4

Omega 3 sanıldığı gibi çıkmadı
Bilim insanları çalışmada test edilen Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisi olmadığını kaydetti. Araştırmanın bulguları "The American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.

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