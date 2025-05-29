Tıp ispatladı meğer yaşlanmayı yavaşlatan bakın neymiş üstelik bedava

İnsanoğlunun en büyük hayali yaşlanmadan genç kalabilmek. Bu yolda hem kozmetik hem tıp alanında büyük yatırımlar ve araştırmalar yapılıyor. ABD'de yapılan araştırma da bu konuda oldu. ABD'de bilim insanları, D vitamini takviyesinin hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini tespit etti.