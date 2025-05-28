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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üçlü zirvede önemli mesajlar 'hazırız' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi. Erdoğan, konuşmasında Pakistan-Hindistan gerilimiyle ilgili, "Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla Laçın'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor." dedi.

30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz. Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız." 

Erdoğan, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin, "Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Erdoğan, "Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Aliyev: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yanayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yana olduğunu söyledi.

Aliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti." dedi.

Aliyev, Pakistan-Hindistan çatışmasına ilişkin, "Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif: Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." dedi.

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